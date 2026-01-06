ТСН у соціальних мережах

"Євробачення-2026": стала відома дата фіналу нацвідбору

Цьогоріч конкур матиме благодійну мету.

Валерія Сулима
Нацвідбір на "Євробачення-2026"

Нарешті стало відомо, коли в Україні відбудеться Національний відбір на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026".

"Суспільне" оголосило дату. Фінал нацвідбору, який транслюватимуть у форматі великого телевізійного концерту, відгримить у суботу, 7 лютого. Саме тоді й стане відомого, хто представлятиме Україну на "Євробаченні-2026" у Відні.

Тим часом креативний продюсер нацвідбору Герман Нєнов розкрив слоган конкурсу. Головний меседж Національного відбору – "Будь унікальним". Як говорить Герман Нєнов, саме за таким принципом й створюють нацвідбір.

Вже відома дата Національного відбору на "Євробачення-2026" / © instagram.com/suspilne.eurovision

"Ключовою лінією цьогорічного нацвідбору стане меседж "Будь унікальним". Це не просто слоган, а принцип, який ми інтегруємо в усі елементи шоу: від посткардів і сценічного дизайну до перформансів, позиціювання учасників і підходу до формування журі. Це закономірно, адже для перемоги на "Євробаченні" завжди потрібні індивідуальність і власний голос", - коментує Нєнов.

До речі, Національний відбір матиме важливу соціальну місію. На конкурсі збиратимуть кошти для Superhumans на підтримку постраждалих під час воєнних дій, зокрема на протезування. До речі, задонатити кошти можна вже просто зараз.

Нагадаємо, до "Євробачення-2026" лишилось ще понад чотири місяці. Проте вже є перші букмекерські ставки, де Україна опинилась серед лідерів.

