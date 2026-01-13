"Євробачення-2026": стали відомі імена 10 фіналістів нацвідбору

Нацвідбір на "Євробачення-2026"

Суспільне Мовлення остаточно сформувало список фіналістів Національного відбору на «Євробачення-2026».

Десятого учасника українці обрали шляхом онлайн-голосування в застосунку «Дія». За результатами голосування, яке тривало з 8 до 13 січня, найбільшу підтримку глядачів отримав KHAYAT. Артист із піснею «Герци» зібрав 91 758 голосів, що стало рекордним результатом за всю історію голосувань у «Дії» під час Нацвідборів. Загалом у голосуванні взяли участь понад 283 тисячі українців.

Таким чином KHAYAT приєднався до дев’яти виконавців, яких раніше обрало журі за підсумками прослуховувань. Усі фіналісти змагатимуться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2026" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Фіналісти Нацвідбору-2026 та їхні пісні:

Jerry Heil — Catharticus (Prayer)

KHAYAT — «Герци»

LAUD — Lightkeeper

LELÉKA — Ridnym

Molodi — legends

Monokate — «ТYТ»

Mr. Vel — Do Or Done

The Elliens — Crawling Whispers

Valeriya Force — Open Our Hearts

«ЩукаРиба» — «Моя земля»

Своєю чергою KHAYAT розкрив сенс конкурсної композиції. За словами артиста, «Герци» — це не пісня про перемогу чи боротьбу, а чесна розмова про внутрішній стан людини, яка опинилася на межі витривалості, коли звичні орієнтири перестають працювати, а відповіді не знаходяться одразу.

Почути всі конкурсні треки наживо глядачі зможуть уже 15 січня — у просторі Origin Stage, де відбудеться концерт-презентація пісень фіналістів. Того ж дня проведуть жеребкування порядку виступів у фіналі Нацвідбору.

Зазначимо, представника України на «Євробаченні-2026» визначать за результатами спільного голосування журі та глядачів під час фінального шоу, яке відбудеться 7 лютого.

Нагадаємо, ювілейний, 70-й пісенний конкурс «Євробачення», прийматиме Відень. Гранд-фінал запланований на 16 травня, а півфінали відбудуться 12 та 14 травня. Конкурс пройде на найбільшій критій арені Австрії — Wiener Stadthalle.