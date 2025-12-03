ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
554
Час на прочитання
1 хв

"Євробачення-2026": стали відомі імена 9 фіналістів нацвідбору

Незабаром до цього списку потрапить ще один учасник, якого українці обиратимуть шляхом голосування.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Фіналісти нацвідбору на Євробачення-2026

Фіналісти нацвідбору на Євробачення-2026

Сьогодні, 3 грудня, організатори Національного відбору на «Євробачення-2026» офіційно назвали імена дев’яти артистів, які вже гарантовано потрапили до фіналу конкурсу.

Цьогоріч серед фіналістів знову бачимо повернення улюбленців публіки. Так, Jerry Heil і LAUD змагатимуться за право представити Україну вже вчетверте, а гурт MOLODI — вдруге. Гучним стало і повернення фронтвумен гурту Go_A, яка 2021 року сколихнула всю Європу хітом «Шум». Цього разу вона виступить як сольна артистка під ім’ям Monokate. Серед фіналістів також є 19-річна Олена Усенко, яка 2020 року посіла п’яте місце на «Дитячому Євробаченні».

Повний список фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2026» зараз має такий вигляд:

  • Jerry Heil

  • LAUD

  • LELÉKA

  • MOLODI

  • Monokate

  • Mr. Vel

  • The Elliens

  • Valeriya Force

  • ЩукаРиба

Фіналісти нацвідбору на Євробачення-2026 / © instagram.com/suspilne.eurovision

Фіналісти нацвідбору на Євробачення-2026 / © instagram.com/suspilne.eurovision

Зазначимо, що список фіналістів поповнить ще десятий учасник, якого оберуть українські єврофани шляхом голосування у «Дії». Голосування відбуватиметься серед артистів, які раніше були заявлені у лонглисті, і стартує вже найближчим часом.

Повний список учасників фіналу оголосять до 15 січня 2026 року, а сам фінал Нацвідбору традиційно відбудеться у лютому.

Дата публікації
Кількість переглядів
554
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie