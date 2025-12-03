"Євробачення-2026": стали відомі імена 9 фіналістів нацвідбору

Фіналісти нацвідбору на Євробачення-2026

Сьогодні, 3 грудня, організатори Національного відбору на «Євробачення-2026» офіційно назвали імена дев’яти артистів, які вже гарантовано потрапили до фіналу конкурсу.

Цьогоріч серед фіналістів знову бачимо повернення улюбленців публіки. Так, Jerry Heil і LAUD змагатимуться за право представити Україну вже вчетверте, а гурт MOLODI — вдруге. Гучним стало і повернення фронтвумен гурту Go_A, яка 2021 року сколихнула всю Європу хітом «Шум». Цього разу вона виступить як сольна артистка під ім’ям Monokate. Серед фіналістів також є 19-річна Олена Усенко, яка 2020 року посіла п’яте місце на «Дитячому Євробаченні».

Повний список фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2026» зараз має такий вигляд:

Jerry Heil

LAUD

LELÉKA

MOLODI

Monokate

Mr. Vel

The Elliens

Valeriya Force

ЩукаРиба

Фіналісти нацвідбору на Євробачення-2026 / © instagram.com/suspilne.eurovision

Зазначимо, що список фіналістів поповнить ще десятий учасник, якого оберуть українські єврофани шляхом голосування у «Дії». Голосування відбуватиметься серед артистів, які раніше були заявлені у лонглисті, і стартує вже найближчим часом.

Повний список учасників фіналу оголосять до 15 січня 2026 року, а сам фінал Нацвідбору традиційно відбудеться у лютому.