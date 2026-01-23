ТСН у соціальних мережах

"Євробачення-2026": стали відомі імена ведучих нацвідбору

Цьогоріч на шоу вкотре залунає знайомий голос й водночас відбудеться несподіваний дебют.

Леся Нікітюк, Тімур Мірошниченко

Леся Нікітюк, Тімур Мірошниченко / © suspilne.media

Суспільне мовлення оголосило, хто вестиме фінал національного відбору на «Євробачення-2026».

Цьогоріч головними ведучими шоу стануть Тімур Мірошниченко та Леся Нікітюк. Фінал нацвідбору відбудеться 7 лютого. Протягом ефіру ведучі працюватимуть у різних форматах: частину часу — разом, а також окремо в різних зонах локації. Для Тімура Мірошниченка, який уже багато років є офіційним голосом «Євробачення» в Україні, це чергове повернення до проєкту. Натомість Леся Нікітюк уперше спробує себе в ролі ведучої Нацвідбору.

«Вже багато років я не пропускаю Нацвідбір та міжнародне „Євробачення“, завжди записую в блокнот свій топ-5 пісень, правда ніколи не вгадую переможця, але невтомно вірю, що я все ж розуміюся в музиці. Ще раз хочу підкреслити, що для мене це не просто шоу, яке я збираюся провести, — „Євробачення“ це те, чим я дійсно цікавлюся вже багато років», — поділилася Леся Нікітюк в коментарі Суспільному.

Леся Нікітюк, Тімур Мірошниченко / © suspilne.media

Леся Нікітюк, Тімур Мірошниченко / © suspilne.media

Передшоу конкурсу довірили Анні Тульєвій — ведучій відеоблогу «Євробачення Україна». Вона також з’явиться у фінальному ефірі та модеруватиме зону єврофанів, де спілкуватиметься з прихильниками конкурсу.

Анна Тульєва / © suspilne.media

Анна Тульєва / © suspilne.media

До слова, представника України на «Євробачення-2026» оберуть за традиційною формулою: 50% — голоси журі, 50% — глядацьке голосування під час фінального концерту. Передшоу стартує 7 лютого о 18:00. Вже відомо, у якому порядку виступатимуть фіналісти та доступні їхні пісні.

Нагадаємо, 2026 року відбудеться 70-й пісенний конкурс «Євробачення», який прийматиме Відень, Австрія. Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а грандфінал — на 16 травня 2026 року.

