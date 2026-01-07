"Євробачення-2026": стали відомі назви пісень фіналістів нацвідбору й зміна правил їх прослуховування

Фіналісти нацвідбору на “Євробачення-2026”

Реклама

Суспільне Мовлення офіційно розсекретило назви конкурсних пісень фіналістів Національного відбору на «Євробачення-2026» та анонсувало новий формат їхньої презентації.

Уже незабаром українці зможуть почути композиції, з якими артисти змагатимуться за право представити Україну на міжнародній сцені у Відні. Назви конкурсних треків стали відомі з дайджесту на YouTube-каналі «Євробачення Україна«. Тож у фіналі Нацвідбору прозвучать такі дев’ять пісень:

Jerry Heil — «CATHARTICUS» (prayer)

LAUD — «Lightkeeper»

LELÉKA — «Рідним»

MOLODI — «THE LEGENDS»

Monokate — «Ти тут»

Mr. Vel — «Do Or Done»

The Elliens — «Crawling whispers»

Valeriya Force — «Open Our Hearts»

«ЩукаРиба» — «Моя земля»

Фіналісти нацвідбору на «Євробачення-2026» / © instagram.com/suspilne.eurovision

Окрім телевізійного фіналу, Суспільне підготувало деякі зміни в правилах. Так, цього року 15 січня вперше відбудеться жива концертна презентація пісень фіналістів в Origin Stage, де артисти запрем’єрять свої конкурсні композиції перед публікою.

Реклама

До слова, фінал Національного відбору відбудеться 7 лютого у форматі великого телевізійного концерту. Під час шоу Суспільне разом із Superhumans Center проведе благодійний збір коштів на протезування українських ветеранів.

Нацвідбір на «Євробачення-2026» / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Водночас інтрига ще зберігається, адже серед учасників лонгліста, які не потрапили до фіналу за результатами прослуховувань, у січні відбудеться онлайн-голосування в застосунку «Дія». Саме воно визначить десятого фіналіста, ім’я якого стане відомим до 15 січня 2026 року.

Нагадаємо, 70-й Пісенний конкурс «Євробачення» прийматиме Відень. Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, а грандфінал — 16 травня 2026 року на арені Wiener Stadthalle. Конкурс пройде в Австрії після перемоги співака JJ з піснею «Wasted Love» на «Євробаченні-2025». А тим часом букмекери вже роблять перші ставки на країну-переможця.