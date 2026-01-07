- Дата публікації
"Євробачення-2026": стали відомі назви пісень фіналістів нацвідбору й зміна правил їх прослуховування
Цього року презентація пісень фіналістів конкурсу буде проведена в особливому форматі.
Суспільне Мовлення офіційно розсекретило назви конкурсних пісень фіналістів Національного відбору на «Євробачення-2026» та анонсувало новий формат їхньої презентації.
Уже незабаром українці зможуть почути композиції, з якими артисти змагатимуться за право представити Україну на міжнародній сцені у Відні. Назви конкурсних треків стали відомі з дайджесту на YouTube-каналі «Євробачення Україна«. Тож у фіналі Нацвідбору прозвучать такі дев’ять пісень:
Jerry Heil — «CATHARTICUS» (prayer)
LAUD — «Lightkeeper»
LELÉKA — «Рідним»
MOLODI — «THE LEGENDS»
Monokate — «Ти тут»
Mr. Vel — «Do Or Done»
The Elliens — «Crawling whispers»
Valeriya Force — «Open Our Hearts»
«ЩукаРиба» — «Моя земля»
Окрім телевізійного фіналу, Суспільне підготувало деякі зміни в правилах. Так, цього року 15 січня вперше відбудеться жива концертна презентація пісень фіналістів в Origin Stage, де артисти запрем’єрять свої конкурсні композиції перед публікою.
До слова, фінал Національного відбору відбудеться 7 лютого у форматі великого телевізійного концерту. Під час шоу Суспільне разом із Superhumans Center проведе благодійний збір коштів на протезування українських ветеранів.
Водночас інтрига ще зберігається, адже серед учасників лонгліста, які не потрапили до фіналу за результатами прослуховувань, у січні відбудеться онлайн-голосування в застосунку «Дія». Саме воно визначить десятого фіналіста, ім’я якого стане відомим до 15 січня 2026 року.
Нагадаємо, 70-й Пісенний конкурс «Євробачення» прийматиме Відень. Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, а грандфінал — 16 травня 2026 року на арені Wiener Stadthalle. Конкурс пройде в Австрії після перемоги співака JJ з піснею «Wasted Love» на «Євробаченні-2025». А тим часом букмекери вже роблять перші ставки на країну-переможця.