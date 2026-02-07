- Дата публікації
"Євробачення-2026": текстова онлайн-трансляція фіналу нацвідбору
Україна за крок до того, аби дізнатися ім’я свого нового представника на головному музичному конкурсі Європи.
Сьогодні, 7 лютого, відбувається довгоочікуваний фінал національного відбору на «Євробачення-2026».
Під час шоу стане відомо, хто отримає шанс представити нашу країну на міжнародній сцені. Цьогоріч конкурс відгримить у Відні, Австрія, вже у травні. За омріяний квиток на «Євробачення-2026» змагаються десять учасників: Valeriya Force, Molodi, Monokate, The Elliens, LAUD, LELÉKA, Mr. Vel, KHAYAT, Jerry Heil та гурт «ЩукаРиба».
Редакція сайту ТСН.ua уважно стежить за перебігом фіналу та в режимі реального часу повідомляє всі ключові події у текстовій онлайн-трансляції.