- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1062
- Час на прочитання
- 1 хв
"Євробачення-2026": текстова онлайн-трансляція першого півфіналу
Ювілейний міжнародний пісенний конкурс просто зараз відбувається в Австрії. Вже незабром ми дізнаємося список перших країн, які потрапили до гранд-фіналу.
У Відні, Австрія, розпочинається перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2026».
Це ювілейний 70-й за рахунком конкурс, де учасники з різних країн змагаються за музичну першість. У першому півфіналі, 12 травня, за шанс потрапити до гранд-фіналу змагатимуться такі країни, як Молдова, Швеція, Хорватія, Греція, Португалія, Грузія, Фінляндія, Чорногорія, Естонія, Ізраїль, Бельгія, Литва, Сан-Марино, Польща й Сербія.
Редакція сайту ТСН.ua традиційно веде текстову онлайн-трансляцію шоу. Ми оперативно розповідаємо про найяскравіші виступи, несподівані моменти і результати голосування. Тож першими оголосимо імена перших фіналістів «Євробачення-2026».