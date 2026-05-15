"Євробачення-2026": Україна пройшла до фіналу конкурсу
Загалом, у другому півфіналі обрали 10 країн, які зможуть позмагатися за кришталевий кубок.
У четвер, 14 травня, відгримів другий півфінал "Євробачення-2026", де свій конкурсний номер показала представниця України – співачка LELÉKA.
Загалом, артистка змагалась за право потрапити до гранд-фіналу. Конкуренцію їй складали ще 14 країн-учасниць. Однак лише десятьом конкурсантам вдалося вибороти квиток до гранд-фіналу. І Україна серед них. Так, згідно з глядацьким та суддівським голосуванням LELÉKA з піснею Ridnym ще позмагається за право отримати кришталевий кубок "Євробачення-2026".
Зазначимо, загалом, 16 травня на арену Вінер-Штадтгалле вийдуть 25 конкурсантів. По 10 переможців із півфіналів, минулорічна переможниця Австрія та країни "Великої четвірки" – Франція, Італія, Німеччина та Велика Британія. Саме хтось із них отримає титул переможця ювілейного "Євробачення".
Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua вела текстову хроніку другого півфіналу ювілейного "Євробачення-2026". Раптом ви щось пропустили, то за посиланням можете дізнатися, чим дивували конкурсанти та які ще країни позмагаються з Україною за кришталевий кубок.