"Євробачення-2026": в якому порядку виступатимуть фіналісти нацвідбору

Фінал конкурсу відбудеться вже 7 лютого.

Нацвідбір на "Євробачення-2026"

Нацвідбір на "Євробачення-2026" / © instagram.com/suspilne.eurovision

У четвер, 15 січня, відбулась презентація пісень та жеребкування фіналістів Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026".

До нацвідбору є декілька тижнів. Проте "Суспільне" активно готується до його проведення. До слова, десятка фіналістів вже сформована. Також поступово привідкривають завісу щодо їхніх конкурсних пісень. А це ж відбулась онлайн-трансляція, під якої провели жеребкування, де визначили порядок виступів учасників.

Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2026" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2026" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Отже, 7 лютого, фіналісти Національного відбору виступатимуть саме так:

  1. Valeriya Force — Open Our Hearts

  2. Molodi — legends

  3. Monokate — "ТYТ"

  4. The Elliens — Crawling Whispers

  5. LAUD — Lightkeeper

  6. LELÉKA — Ridnym

  7. Mr. Vel — Do Or Done

  8. KHAYAT — "Герци"

  9. Jerry Heil — Catharticus (Prayer)

  10. "ЩукаРиба" — "Моя земля"

Зазначимо, "Євробачення-2026" відбудеться у травні в місті Відень, Австрія. Україна свій конкурсний номер покаже у другому півфіналі, який мине 14 травня. Хто саме представлятиме країну на міжнародному пісенному конкурсі – наразі невідомо. Учасника від України обиратимуть під час нацвідбору, проведення якого заплановане на 7 лютого.

Наразі активно готуються до проведення Національного відбору. Поки що відомі лише імена десятки фіналістів. Проте хто буде ведучим та хто в складі журі – поки що тримають в таємниці. Щоправда, продюсерка нацвідбору Джамала запевнила, що цьоогоріч вона не буде суддею.

