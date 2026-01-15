- Дата публікації
Категорія
- Гламур
- 68
- 1 хв
"Євробачення-2026": в якому порядку виступатимуть фіналісти нацвідбору
Фінал конкурсу відбудеться вже 7 лютого.
У четвер, 15 січня, відбулась презентація пісень та жеребкування фіналістів Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026".
До нацвідбору є декілька тижнів. Проте "Суспільне" активно готується до його проведення. До слова, десятка фіналістів вже сформована. Також поступово привідкривають завісу щодо їхніх конкурсних пісень. А це ж відбулась онлайн-трансляція, під якої провели жеребкування, де визначили порядок виступів учасників.
Отже, 7 лютого, фіналісти Національного відбору виступатимуть саме так:
Valeriya Force — Open Our Hearts
Molodi — legends
Monokate — "ТYТ"
The Elliens — Crawling Whispers
LAUD — Lightkeeper
LELÉKA — Ridnym
Mr. Vel — Do Or Done
KHAYAT — "Герци"
Jerry Heil — Catharticus (Prayer)
"ЩукаРиба" — "Моя земля"
Зазначимо, "Євробачення-2026" відбудеться у травні в місті Відень, Австрія. Україна свій конкурсний номер покаже у другому півфіналі, який мине 14 травня. Хто саме представлятиме країну на міжнародному пісенному конкурсі – наразі невідомо. Учасника від України обиратимуть під час нацвідбору, проведення якого заплановане на 7 лютого.
Наразі активно готуються до проведення Національного відбору. Поки що відомі лише імена десятки фіналістів. Проте хто буде ведучим та хто в складі журі – поки що тримають в таємниці. Щоправда, продюсерка нацвідбору Джамала запевнила, що цьоогоріч вона не буде суддею.