"Євробачення-2026": від України та Хорватії їдуть учасники з майже ідентичними сценічними іменами

"Євробачення-2026" / © Getty Images

Хорватія визначилась, хто представлятиме країну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026".

Яке ж було здивування українців, коли вони побачили сценічне ім'я хорватського представника. Річ у тім, що в нього майже ідентичний з українською артисткою псевдонім.

Так, 15 лютого у Хорватії відбувся національний відбір Dora. На конкурсі перемогу здобув гурт LELEK, який поїде на "Євробачення-2026" з піснею Andromeda.

Представник Хорватії на "Євробаченні-2026" LELEK / © instagram.com/eurovision

Тепер єврофанам доведеться напружитися. Річ у тім, що Україну представляє співачка з майже ідентичним сценічним ім'ям, а саме LELÉKA. До повної схожості не вистачає лише однієї літери. Тож єврофанам доведеться ретельно перевіряти, аби випадково не сплутати артистів.

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

Зазначимо, "Євробачення-2026" відбудеться у травні у Відні, Австрія. Від України на конкурс поїде співачка LELÉKA з піснею Ridnym. Саме вона з тріумфом перемогла на Національному відборі. До речі, нацвідбір цьогоріч не минав без скандалів. Річ у тім, що суддя Руслана агітувала голосувати саме за LELÉKA, чим обурила єврофанів, адже, мовляв, так висловлюватися некоректно. Нещодавно ведучий нацвідбору Тімур Мірошниченко відреагував на скандал.