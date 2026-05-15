"Євробачення-2026": відомі імена всіх фіналістів конкурсу

LELÉKA на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

Реклама

У Відні, Австрія, відгримів другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026", де визначились з усіма фіналістами.

За право потрапити до гранд-фіналу змагалась 15 країн-учасниць. Загалом, свої конкурсні номери продемонстрували Болгарія, Азербайджан, Румунія, Люксембург, Чехія, Вірменія, Швейцарія, Кіпр, Латвія, Данія, Австралія, Україна, Албанія, Мальта та Норвегія. Однак лише десятьом з цих країн вдалося вибороти квиток до гранд-фіналу, що відгримить вже 16 травня.

Отже, до фінального етапу "Євробачення-2026" потрапляють наступні країни:

Реклама

Болгарія

Україна

Норвегія

Австралія

Румунія

Мальта

Кіпр

Албанія

Данія

Чехія

Зазначимо, перший півфінал "Євробачення-2026" відбувся 12 травня. Тоді до фіналу потрапили такі країни: Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, якими були виступити першої десятки фіналістів.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua вела текстову хроніку другого півфіналу "Євробачення-2026". Ми ретельно стежили за перебігом подій на пісенному конкурсі та першими повідомляли, чим дивували учасники.

Новини партнерів