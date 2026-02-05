"Євробачення-2026": відомо ім’я закордонного артиста, який виступить на нацвідборі в Україні

Джамала та Satoshi

Цьогорічний національний відбір на «Євробачення-2026» обіцяє бути особливим та яскравим.

Так, вперше за багато років на сцені конкурсу відгримять не лише виступи десяти фіналістів. Організатори під час повномасштабного вторгнення наважилися запросити ще кілька знакових артистів, які пролунають в інтервал-актах конкурсу. Серед них іноземний гість — молдовський співак Влад Сабажук, більш відомий під псевдонімом Satoshi. Артист виконає композицію «Viva, Moldova!», з якою цього року представляє свою країну на міжнародному пісенному конкурсі у Відні.

Satoshi — представник Молдови на «Євробаченні-2026»

Серед українських учасників інтервал-актів фіналу нацвідбору-2026 — зірки різного стилю та жанру. Так, виступлять Ziferblat із піснею, яка представляла Україну на «Євроабченні» минулого року «Bird of Pray», Світлана Тарабарова разом із Анастасією Димид, Артемом Котенком, Софією Нерсесян та музикантами Superhumans Center, а також Злата Огнєвіч і TVORCHI, які підготували спільний мешап.

«Євробачення 2026» — заплановані виступи в інтервал-актах нацвідбору / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Особливу увагу приверне виступ Джамали — музичної продюсерки цьогорічного нацвідбору та переможниці «Євробачення-2016». Вона виконає легендарний хіт «1944» під акомпанемент Симфонічного оркестру Українського Радіо. До речі, Джамала нещодавно ділилася, що була у складі журі Національного відбору Молдови на «Євробачення-2026», де й переміг Satoshi.

Нагадаємо, фінал українського нацвідбору на «Євробачення-2025» відбудеться вже цієї суботи, 7 лютого. Ведучими стануть Тімур Мірошниченко та Леся Нікітюк. Поки триває підготовка до конкурсу пропонуємо ознайомитися з композиціями усіх фіналістів.