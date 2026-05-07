"Євробачення-2026": вперше за 30 років одній із країн дозволили порушити важливе правило конкурсу

Сцена "Євробачення-2026"

Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" вперше за майже 30 років дозволили одній із країни порушити важливе правило.

Виняток зробили для Фінляндії, яка, до речі, наразі лідирує в букмекерських прогнозах. Країну цьогоріч представляє дует Linda Lampenius & Pete Parkkonen. І Лінда Лампеніус має грати на скрипці. Утім, учасникам безпосередньо на сцені не дозволяється це робити, тож вони використовують фонограму. Гру артисти імітують.

Проте ще в квітні Лінда звернулась до Європейської мовної спілки (EBU) з проханням піти їй на зустріч. І ось після першої репетиції артистки на сцені «Євробачення-2026» їй дозволили наживо грати на скрипці, повідомляє фінський мовник yle.

Представниця Фінляндії на «Євробаченні-2026» Лінда Лампеніус

Зазначимо, востаннє на «Євробаченні» наживо грали на музичних інструментах 1998 року. Потім на це поставили табу. Річ у тім, що конкурс орієнтований на телезнімання, а учасники мають швидко змінювати одне одного на сцені. А коли є гра на музичних інструментах, то швидкий темп втрачається, оскільки доводиться витрачати час на їхнє налаштування.

Вочевидь, Лінді дозволили з тієї причини, що готуватиме скрипку вона самостійно. Окрім того, до інструменту легко приєднати мікрофон. Також скрипку можна як швидко винести на сцену, так і прибрати її звідти.

