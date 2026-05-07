- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 113
- Час на прочитання
- 1 хв
"Євробачення-2026": вперше за 30 років одній із країн дозволили порушити важливе правило конкурсу
Організатори зробили виняток для Фінляндії.
Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" вперше за майже 30 років дозволили одній із країни порушити важливе правило.
Виняток зробили для Фінляндії, яка, до речі, наразі лідирує в букмекерських прогнозах. Країну цьогоріч представляє дует Linda Lampenius & Pete Parkkonen. І Лінда Лампеніус має грати на скрипці. Утім, учасникам безпосередньо на сцені не дозволяється це робити, тож вони використовують фонограму. Гру артисти імітують.
Проте ще в квітні Лінда звернулась до Європейської мовної спілки (EBU) з проханням піти їй на зустріч. І ось після першої репетиції артистки на сцені «Євробачення-2026» їй дозволили наживо грати на скрипці, повідомляє фінський мовник yle.
Зазначимо, востаннє на «Євробаченні» наживо грали на музичних інструментах 1998 року. Потім на це поставили табу. Річ у тім, що конкурс орієнтований на телезнімання, а учасники мають швидко змінювати одне одного на сцені. А коли є гра на музичних інструментах, то швидкий темп втрачається, оскільки доводиться витрачати час на їхнє налаштування.
Вочевидь, Лінді дозволили з тієї причини, що готуватиме скрипку вона самостійно. Окрім того, до інструменту легко приєднати мікрофон. Також скрипку можна як швидко винести на сцену, так і прибрати її звідти.
Нагадаємо, нещодавно довкола «Євробачення» розгорівся скандал. Почали закликати усунути Україеу. Директор конкуру вже відреагував на ці публічні дискусії.