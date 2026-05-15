"Євробачення-2026": виступи другої десятки фіналістів конкурсу

Щойно у Відні, Австрія, відгримів другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026", де нарешті обрали всіх фіналістів.

До слова, саме 14 травня свій номер демонструвала й представниця України – співачка LELÉKA. Артистці вдалося підкорити глядачів та професійних суддів та вибороти квиток до гранд-фіналу.

Загалом, разом з Україною далі проходять Болгарія, Норвегія, Австралія, Румунія, Мальта, Кіпр, Албанія, Данія та Чехія. Вони приєднаються до переможців першого півфіналу, країн "Великої четвірки" та Австрії і разом із ними змагатимуться за кришталевий кубок.

Поки ж конкурсанти оговтуються від хвилювань та готуються до фінального етапу "Євробачення-2026", пропонуємо пригадати, як виступали переможці другого півфіналу.

Болгарія: DARA — Bangaranga

Україна: LELÉKA — Ridnym

Норвегія: Jonas Lovv — YA YA YA

Австралія: Delta Goodrem — Eclipse

Румунія: Alexandra Căpitănescu — Choke Me

Мальта: Aidan — Bella

Кіпр: Antigoni — JALLA

Албанія: Alis — Nân

Данія: Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem

Чехія: Daniel Zizka — Crossroads

