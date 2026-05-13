"Євробачення-2026": виступи першої десятки фіналістів

Представник Литви на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

Реклама

В австрійському місті Відень у вівторок, 12 травня, відгримів перший півфінал "Євробачення-2026".

На арені Вінер-Штадтгалле свої конкурсні номери продемонстрували 15 країн-учасниць. Артисти дивували потужним вокалом, запальною хореографією, чуттєвими та атмосферними виступами в цілому. Однак лише десятьом представникам вдалося підкорити професійних суддів та глядачів і отримати квиток до грандіозного фіналу, що відбудеться вже 16 травня.

Так, до наступного етапу "Євробачення-2026" проходять такі країни: Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща. Тим часом редакція сайту ТСН.ua пропонуємо пригадати та подивитися відео, якими були їхні виступи у першому півфіналі.

Реклама

Греція: Akylas — Ferto

Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin

Бельгія: Essyla — Dancing on the Ice

Швеція: Felicia — My System

Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!

Ізраїль: Noam Bettan — Michelle

Сербія: Lavina — Kraj Mene

Хорватія: Lelek — Andromeda

Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más

Польща: Alicja — Pray

Зазначимо, вже у четвер, 14 травня, у Відні відгримить другий півфінал "Євробачення-2026". Саме там за право потрапити до гранд-фіналу позмагається й українська представниця - співачка LELÉKA. Вже незабаром стане відомо, чи вдасться Україні підтвердити свій титул єдиної країни, яка щоразу потрапляє до фіналу.

12 травня відгримів перший півфінал "Євробачення-2026". Редакція сайту ТСН.ua традиційно вела текстову хроніку, аби наші читачі не пропустили нічого цікавого, що відбувалось на музичному конкурсі.

Новини партнерів