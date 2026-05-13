ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
54
Час на прочитання
2 хв

"Євробачення-2026": виступи першої десятки фіналістів

Пропонуємо пригадати, як фіналісти виступали в першому півфіналі конкурсу.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Представник Литви на "Євробаченні-2026"

Представник Литви на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

В австрійському місті Відень у вівторок, 12 травня, відгримів перший півфінал "Євробачення-2026".

На арені Вінер-Штадтгалле свої конкурсні номери продемонстрували 15 країн-учасниць. Артисти дивували потужним вокалом, запальною хореографією, чуттєвими та атмосферними виступами в цілому. Однак лише десятьом представникам вдалося підкорити професійних суддів та глядачів і отримати квиток до грандіозного фіналу, що відбудеться вже 16 травня.

Так, до наступного етапу "Євробачення-2026" проходять такі країни: Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща. Тим часом редакція сайту ТСН.ua пропонуємо пригадати та подивитися відео, якими були їхні виступи у першому півфіналі.

  • Греція: Akylas — Ferto

  • Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin

  • Бельгія: Essyla — Dancing on the Ice

  • Швеція: Felicia — My System

  • Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!

  • Ізраїль: Noam Bettan — Michelle

  • Сербія: Lavina — Kraj Mene

  • Хорватія: Lelek — Andromeda

  • Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más

  • Польща: Alicja — Pray

Зазначимо, вже у четвер, 14 травня, у Відні відгримить другий півфінал "Євробачення-2026". Саме там за право потрапити до гранд-фіналу позмагається й українська представниця - співачка LELÉKA. Вже незабаром стане відомо, чи вдасться Україні підтвердити свій титул єдиної країни, яка щоразу потрапляє до фіналу.

12 травня відгримів перший півфінал "Євробачення-2026". Редакція сайту ТСН.ua традиційно вела текстову хроніку, аби наші читачі не пропустили нічого цікавого, що відбувалось на музичному конкурсі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
54
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie