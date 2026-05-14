ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
357
Час на прочитання
1 хв

"Євробачення-2026": запальна болгарка в міні посвітила струнким ніжками та яскраво відкрила другий півфінал

Другий півфінал “Євробачення-2026” офіційно розпочався. Перша учасниця вже показала свій номер.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Болгарія на "Євробаченні-2026"

Болгарія на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

Щойно у Відні, в Австрії, офіційно розпочався другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2026”.

Першою на сцену вийшла виконавиця з Болгарії DARA. До слова, країна чотири роки не брала участі в конкурсі, проте після перерви повернулася. Представляє Болгарію DARA. Артистка виконала на сцені доволі запальну пісню Bangaranga.

Номер співачки був досить яскравим і сповненим незвичайних елементів, як-от танцівники в оригінальних масках. Вона вийшла на арену Вінер-Штадтгалле в мінішортиках та обтислому боді. Вбрання зовсім не приховувало стрункої та підтягнутою фігури артистки, зокрема її гарних ніжок.

Болгарія на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

Болгарія на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

DARA не лише співала, а й влаштовувала запальні танці. Загалом виконавиця задала ритм другого півфіналу “Євробачення-2026”.

Нагадаємо, тим часом редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію другого півфіналу конкурсу. Ми оперативно повідомляємо вам про виступи учасників та якими цікавими моментами дивує ювілейне “Євробачення”, яке відбувається просто зараз у Відні.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
357
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie