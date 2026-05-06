"Євробачення-2026": з'явились перші фото з репетиції LELÉKA у Відні

Нарешті можна детально розгледіти образ виконавиці.

LELÉKA на "Євробаченні-2026"

LELÉKA на "Євробаченні-2026" / © instagram.com/eurovision

Представниця України на «Євробаченні-2026» LELÉKA провела свою першу репетицію на головній пісенній сцені у Відні.

На офіційному акаунті конкурсу нарешті з’явились перші фото, де можна розгледіти образ виконавиці. LELÉKA буде одягнена в біле вбрання від дизайнерки Лілії Літковської. Образ артистки тісно пов’язаний з її псевдонімом. До слова, співачка на сцені нагадуватиме лелеку, а її вбрання шили таким чином, аби воно було вільним, не заважало рухам та мало вигляд ніби «польоту» птаха.

«Цей костюм — про сповідь. Я хотіла, щоб глядач побачив, як сукня проростає крізь пісню, де кожен елемент — це особистий символ, вплетений у канву виступу. „Лелече крило“ тут не випадкове: це візуалізація внутрішньої волі артиста та нагадування про те, наскільки могутньою є наша природна енергія, коли ми дозволяємо собі розправити плечі», — коментує дизайнерка.

На перших фото з репетиції дійсно помітний подіум, збоку якого буде сидіти бандурист Ярослав Джусь. Образ музиканта зроблений в стилі козацької доби.

До речі, на кадрах також помітно, що тканина дійсно відіграє важливу роль у номері LELÉKA, яка розвіюватиметься на тлі виконавиці.

Нагадаємо, вже 14 травня можна буде оцінити виступ представниці України на «Євробаченні-2026». Тоді буде другий півфінал, де й вперше вийде на сцену LELÉKA. Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі та першою повідомлятиме про найцікавіші моменти.

До речі, фінал «Євробачення-2026» відбудеться вже 16 травня. Виявилось, що відомі українські зірки розважатимуть глядачів в інтервал-акті. Організатори конкурсу називають їх легендами та іконами «Євробачення».

