"Євробачення-2027": Джамала відмовилась бути продюсеркою нацвідбору та пояснила чому

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Реклама

Українська співачка Джамала відмовилась бути продюсеркою нацвідбору на "Євробачення-2027" і озвучила причину.

Виконавиці торік довірили цю складну місію. Прихильники артистки говорять, що вона на відмінно впоралась, і нацвідбір за її продюсерства був неймовірним. Тож, користувачі поцікавились у Джамали, чи планує вона й 2027 року зайняти крісло продюсерки.

Реклама

Співачка в Instagram пояснила, що справді вклала багато сил у нацвідбір на «Євробачення-2026». Однак 2027 року Джамала не планує знову братися за організацію музичного конкурсу. Ба більше, виконавиця взагалі відмовилась від участь в будь-яких талант-шоу.

Реклама

«Ні, цього року я відмовила всім талант-шоу. Але дякую, я й справді дуже багато вкладаю та віддаю, коли беруся за щось таке. Можливо, навіть більше, ніж треба», — пояснила артистка.

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Зазначимо, Джамала 2016 року перемогла на «Євробаченні» з піснею «1944». Відтоді артистка тісно пов’язана з музичним конкурсом. Виконавиця щороку ставала журі нацвідбору та допомагала обирати представника від України. 2026 року артистка взагалі стала продюсеркою нацвідбору. Тоді перемогу здобула співачка Leléka, яка представляла Україну з піснею Ridnym та посіла у фіналі дев’яте місце.

Нагадаємо, «Євробачення-2027» відбудеться у травні у Болгарії. Міжнародний пісенний конкурсу відгримить у місті Бургас. Однак одна з країн вже категорично відмовилась від участі в «Євробаченні-2027» і назвала причину.

Новини партнерів

Новини партнерів