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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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17
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"Євробачення-2027": Канада вперше візьме участь у пісенному конкурсі

Це вперше від 2015 року серед учасників з’явилась нова країна.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Канада тепер учасниця "Євробачення"

Канада тепер учасниця "Євробачення"

На "Євробаченні-2027" побільшає країн-учасниць. На міжнародному пісенному конкурсі дебютує Канада.

Раніше повідомлялось, що канадський мовник став повноправним членом Європейської мовної спілки. Як очікувалося, Канада також візьме участь й у пісенному конкурсі. Країна дебютує вже 2027 року у Болгарії, де й відгримить «Євробачення». Це рішення пояснили тим, що канадці неабияк захоплюються музичним конкурсом. Ба більше, Канада увійшла до топ-3 країн, які найбільше голосують у категорії «Решта світу». Тож, тепер країна буде повноцінним учасником.

До речі, цю новину оголосили в День Канади. Канадський мовник прокоментував свою майбутню участь. У країні зазначили, що неабияк тішаться тим, що нарешті таланти Канади будуть представлені у Європі — на одній із найгучніших подій у світі музики.

Канада тепер учасниця «Євробачення» / © instagram.com/eurovision

Канада тепер учасниця «Євробачення» / © instagram.com/eurovision

«Наша участь у пісенному конкурсі „Євробачення“, який розпочнеться наступного року в Болгарії, дозволить канадським талантам бути представленими на одній з найвідоміших музичних сцен світу. Це також дозволить фанатам у Канаді продовжувати дивитися та голосувати на пісенному конкурсі, як вони це робили роками», — йдеться в повідомленні канадського мовника.

Зазначимо, востаннє нова країна на «Євробаченні» з’являлась 2015 року. Тоді Австралії дозволили брати участь у конкурсі. Проте є одна умова. У разі її перемоги — «Євробачення» все одно проводитимуть в одній із країн Європи. Вочевидь, теж саме стосуватиметься й Канади.

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Дата публікації
Кількість переглядів
17
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