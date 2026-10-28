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"Євробачення-2027": країна, яка 4 роки уникала конкурсу, здивує поверненням на сцену
Після чотирирічної перерви країна знову позмагається за перемогу на пісенному конкурсі, який наступного року прийматиме Болгарія.
Північна Македонія повернеться на «Євробачення-2027» після чотирирічної перерви, а загальна кількість країн-учасниць міжнародного пісенного конкурсу наступного року становитиме 36.
Про це повідомила Європейська мовна спілка (EBU). Північна Македонія не брала участі в шоу протягом чотирьох років. Причиною стали фінансові труднощі. Востаннє країна виступала на конкурсі 2022 року. Тепер її представник знову зможе позмагатися за прихильність європейської аудиторії.
Найкращий результат Північної Македонії в історії «Євробачення» пов'язаний зі співачкою Тамарою Тодевською. У 2019 році вона представила композицію Proud і посіла сьоме місце, отримавши загалом 305 балів від журі та глядачів.
Тоді виступ артистки став найуспішнішим для країни за весь час її участі в конкурсі. Вперше Північна Македонія вийшла на сцену «Євробачення» 1998 року, однак досі жодного разу не здобувала перемогу.
Ще однією важливою зміною у списку учасників 2027 року стане повернення Нідерландів. Крім того, на конкурсі вперше виступить Канада. Водночас остаточна участь Іспанії та Словенії залишається під питанням: обидві країни бойкотували цьогорічне шоу через участь Ізраїлю та мають визначитися зі своїми планами до грудня.
«Євробачення-2027» відбудеться в Болгарії у травні. Для конкурсу наступного року повернення одразу кількох країн і поява нового учасника можуть суттєво змінити звичний склад міжнародного музичного змагання.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Чехія вперше за багато років відмовилась від участі і спантеличила причиною.