"Євробачення-2027": одна з країн категорично відмовилась від участі в конкурсі і назвала причину

"Євробачення-2027" / © eurovisionworld.com

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Одна з країн категорично відмовилась від участі в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2027" і озвучила причину свого рішення.

Йдеться про Нідерланди, пише Euronews. Як повідомляє нідерландський мовник, наступного року країна відмовляється від участі. Нідерланди бойкотують «Євробачення», оскільки музичні перегони нібито більше не можна назвати нейтральними.

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«Не можна заперечувати, що міжнародні конфлікти дедалі більше впливають на конкурс, підриваючи його нейтральний характер. Таким чином, пісенний конкурс „Євробачення“ став платформою для розколу», — йдеться в заяві нідерландського мовника.

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Причиною цього є війна в Газі та причетність до цього Ізраїля. Раніше низка країн вимагала дискваліфікації ізраїльтян з «Євробачення», однак Європейська мовна спілка не пішла на цей крок. Натомість дещо змінили правила конкурсу. Якщо країна стає переможницею, але при цьому перебуває в стані збройного конфлікту, то втрачає право на проведення «Євробачення». Однак Нідерландів такі зміни не задовільнили.

«Нещодавно оголошені зміни не дають достатньої впевненості в тому, що незалежний та нейтральний характер пісенного конкурсу „Євробачення“ було відновлено», — йдеться в заяві нідерландського мовника.

До слова, Нідерланди цього року теж бойкотували конкурсу. Прициною цього була участь Ізраїля. Також через це до Відня не поїхали Іспанія, Ірландія, Словенія та Ісландія.

Зазначимо, цьогоріч на «Євробаченні» перемогла болгарська співачка DARA з піснею Bangaranga, отже конкурс організовуватиме Болгарія. До слова, країні вперше випало таке право. Нещодавно стало відомо, в якому саме місті відбудеться «Євробачення-2027».

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