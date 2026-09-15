"Євробачення-2027": розкрито ім'я відомого співака, який став музичним продюсером нацвідбору

Нацвідбір на "Євробачення-2027" / © instagram.com/suspilne.eurovision

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Названо ім’я відомого співака, який стане музичним продюсером Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2027".

Так, «Суспільне» від 15 вересня розпочинає прийом заявок від охочих стати учасником нацвідбору. Термін — 2 листопада включно. Після цього буде сформований лонглист, до якого увійде до 12 учасників. Далі — шортлист із не менше, ніж шести вокалістів, імена яких оголосять до 2 грудня.

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Також фани «Євробачення-2027» зможуть обрати шляхом голосування останнього фіналіста нацвідбору. Повний список учасників конкурсу стане відомий не пізніше, ніж 22 січня 2027 року. Після цього вже у лютому проведуть фінал нацвідбору.

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А поки ж «Суспільне» розкриває ім’я музичного продюсера. Ним став співак Дмитро Шуров, він же Pianoбой. Раніше артистові вже двічі доручали цю відповідальну місію — 2023-го та 2024 року.

Дмитро Шуров став музичний продюсером нацвідбору на «Євробачення-2027» / © suspilne.media

«Кожен рік роботи на нацвідборі я роблю все, що в моїх силах, щоб показати широку музичну палітру того, що відбувається в українській музиці, і разом обрати найкрутішого виконавця для поїздки на велике міжнародне шоу», — коментує виконавець.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Україна змінить правила проведення нацвідбору. У «Суспільному» вже розкрили причину такого рішення.

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