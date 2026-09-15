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"Євробачення-2027": розкрито ім'я відомого співака, який став музичним продюсером нацвідбору
Артистові вже не вперше довіряють цю місію.
Названо ім’я відомого співака, який стане музичним продюсером Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2027".
Так, «Суспільне» від 15 вересня розпочинає прийом заявок від охочих стати учасником нацвідбору. Термін — 2 листопада включно. Після цього буде сформований лонглист, до якого увійде до 12 учасників. Далі — шортлист із не менше, ніж шести вокалістів, імена яких оголосять до 2 грудня.
Також фани «Євробачення-2027» зможуть обрати шляхом голосування останнього фіналіста нацвідбору. Повний список учасників конкурсу стане відомий не пізніше, ніж 22 січня 2027 року. Після цього вже у лютому проведуть фінал нацвідбору.
А поки ж «Суспільне» розкриває ім’я музичного продюсера. Ним став співак Дмитро Шуров, він же Pianoбой. Раніше артистові вже двічі доручали цю відповідальну місію — 2023-го та 2024 року.
«Кожен рік роботи на нацвідборі я роблю все, що в моїх силах, щоб показати широку музичну палітру того, що відбувається в українській музиці, і разом обрати найкрутішого виконавця для поїздки на велике міжнародне шоу», — коментує виконавець.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Україна змінить правила проведення нацвідбору. У «Суспільному» вже розкрили причину такого рішення.