Олександра Заріцька / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

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Фронтвумен гурту KAZKA Олександра Заріцька пояснила, чому цього року не подаватиме заявку на Нацвідбір на «Євробачення», попри те, що колектив уже має пісні, які могли б представити Україну на конкурсі.

Нині артистка разом із командою зосередилася на роботі над новим альбомом. Його реліз запланований на 1 березня. За словами співачки, гурт давно не випускав повноформатної платівки — попередня з’явилася приблизно п’ять-шість років тому. Про це Заріцька розповіла журналістці Анні Севастьяновій у розмові для проєкту «Наодинці з Гламуром». Саме тому музиканти спрямували всі сили на підготовку нового матеріалу. Водночас Заріцька зізналася, що не надто сумує за великою кількістю публічних заходів. А от щодо Євробачення її позиція за цей час змінилася.

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«Ми знайшли пісню. У нас у новому альбомі буде багато класних пісень, які, зокрема, могли би бути на “Євробаченні”. Але є вже таке відчуття, що Євробачення все ж таки треба залишити для більш молодих артистів, для менш досвідчених. Нібито я вже пережила цю історію. Тому зараз ми повністю присвячуємо себе нашій музиці», — поділилася Саша.

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Олександра Заріцька / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Артистка також розповіла, що гурт свідомо скоротив кількість публічних виходів, аби мати більше часу на творчість. Вона наголосила, що нині для KAZKA пріоритетом є саме нова музика, над якою команда працює вже тривалий час.

«Ми зараз займаємося виключно музикою і творчістю та намагаємося мінімізувати виходи для того, щоб максимально підготуватися до нашого альбому», — зазначила співачка.

Олександра Заріцька / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Чому МОЗГОВА не запросила РОТАРУ і ПОЛЯКОВУ, і як ВІТЕР поставив на місце КАМАЛІЮ. ЗАЛАШТУНКИ ШОУ

Нагадаємо, нещодавно схудла Олександра Заріцька в обтислому комбінезоні блиснула стрункою фігурою і похизувалась пласким животиком.

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