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- Гламур
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"Євробачення-2027": солістка KAZKA заговорила про нацвідбір та розкрила плани гурту
Співачка зізналася, що гурт уже має пісні, які могли б прозвучати на міжнародному конкурсі, однак зараз зосередився на іншому.
Фронтвумен гурту KAZKA Олександра Заріцька пояснила, чому цього року не подаватиме заявку на Нацвідбір на «Євробачення», попри те, що колектив уже має пісні, які могли б представити Україну на конкурсі.
Нині артистка разом із командою зосередилася на роботі над новим альбомом. Його реліз запланований на 1 березня. За словами співачки, гурт давно не випускав повноформатної платівки — попередня з’явилася приблизно п’ять-шість років тому. Про це Заріцька розповіла журналістці Анні Севастьяновій у розмові для проєкту «Наодинці з Гламуром». Саме тому музиканти спрямували всі сили на підготовку нового матеріалу. Водночас Заріцька зізналася, що не надто сумує за великою кількістю публічних заходів. А от щодо Євробачення її позиція за цей час змінилася.
«Ми знайшли пісню. У нас у новому альбомі буде багато класних пісень, які, зокрема, могли би бути на “Євробаченні”. Але є вже таке відчуття, що Євробачення все ж таки треба залишити для більш молодих артистів, для менш досвідчених. Нібито я вже пережила цю історію. Тому зараз ми повністю присвячуємо себе нашій музиці», — поділилася Саша.
Артистка також розповіла, що гурт свідомо скоротив кількість публічних виходів, аби мати більше часу на творчість. Вона наголосила, що нині для KAZKA пріоритетом є саме нова музика, над якою команда працює вже тривалий час.
«Ми зараз займаємося виключно музикою і творчістю та намагаємося мінімізувати виходи для того, щоб максимально підготуватися до нашого альбому», — зазначила співачка.
▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Чому МОЗГОВА не запросила РОТАРУ і ПОЛЯКОВУ, і як ВІТЕР поставив на місце КАМАЛІЮ. ЗАЛАШТУНКИ ШОУ
Нагадаємо, нещодавно схудла Олександра Заріцька в обтислому комбінезоні блиснула стрункою фігурою і похизувалась пласким животиком.