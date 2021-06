"Євробачення-2021": переможця конкурсу Måneskin звинуватили у плагіаті

Із заявою виступив нідерландський гурт The Vendettas.

Переможців конкурсу "Євробачення-2021", італійський гурт Måneskin звинуватили у плагіаті.

Так, нідерландський гурт The Vendettas в ефірі каналу RTL заявив, що музиканти скопіювали їхню пісню You Want It, You've Got It, записану 1992 року. Про це пише сайт bfmtv.com.

"Це схоже на нашу пісню. Ми відразу ж створили спільноту в додатку і назвали її "El Plagio". Тепер питання в тому, чи плагіат це. Природно, ці молоді люди ще не народилися за часів нашої групи. Але, як сказав Måneskin, "рок-н-рол ніколи не вмирає", – заявив учасник гурту Йоріс Лінссен.

Також музикант закликав експертів ретельніше перевіряти пісні для конкурсу на плагіат, аби не було подібних скандалів.

Пропонуємо порівняти You Want It, You've Got It та Zitti E Buoni.

You Want It, You've Got It – The Vendettas

Zitti E Buoni – Måneskin

Нагадаємо, раніше Мальту запідозрили в нечесних букмекерських ставках за бюджетні гроші. Подейкують, що так співачка планувала піднятися у рейтингу та виграти конкурс.

