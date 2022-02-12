"Євробачення-2022": Alina Pash приголомшила своїм потужним виступом

Співачка виконала пісню "Тіні забутих предків".

Українська виконавиц Alina Pash останньою виступила у фіналі нацвідбору на "Євробачення-2022".

У фіналі нацвідбору Аліна виконала українськомовну пісню "Тіні забутих предків", в якій поєднала етнокультуру та сучасні мотиви. Так, знаменитість просто дивувала своїм потужним голосом. Виконавиця нікого не залишила байдужим.

Аліна навіть не стримала своїх емоцій та заплакала в кінці виступу.

Так, співачка також здивувала у суддів. Тіна Кароль та Джамала також не стримували своїх емоцій. Вони зазначили, що ця пісня гідна, аби з нею поїхати до Турину.

"Це було так, коли виконавець кожною нотою, кожним словом долучає тебе до пісні. В Аліні є віра та енергія, яку вона дає", - прокоментувала виступ Джамала.

Зазначимо, підтримати своїх улюбленців можна після того, як ведучі, Маша Єфросиніна та Тімур Мірошниченко оголосять початок голосування, підтримати фаворита можна, надіславши платне SMS з кодом учасника на номер 7576. З одного номера голосувати можна буде лише один раз.

Результати голосування глядачів (50%) додадуть до суддівського (50%) і сформують рейтингову таблицю. Якщо станеться таке, що декілька артистів наберуть однакову кількість балів, то переможе той, хто отримав більше балів від глядачів.

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