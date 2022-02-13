"Євробачення-2022": букмекери оцінили шанс на перемогу Alina Pash в Італії

Після фіналу Україна опинилася на другому місці.

В Україні відбувся фінал Національного відбору на "Євробачення-2022".

За його результатами, перемогу здобула співачка Alina Pash з піснею "Тіні забутих предків". Саме вона полетить до Італії вже за декілька місяців.

Тим часом букмекери вже намагаються передбачити, кому ж дістанеться омріяний кубок шоу, яке відбудеться у травні. На офіційному сайті "Євробачення" вони оновили свій прогноз. Після визначення нашої країни з представником, Україна одразу опинилася на другому місці. А тріумфує поки що Італія.

Прогноз букмекерів щодо переможця "Євробачення-2022" / eurovisionworld.com

Нагадаємо, 66-й за рахунком міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022" відбудеться у італійському місті Турин на олімпійській арені PalaOlimpico.

Півфінали конкурсу відбудуться 10 та 12 травня, фінал – 14 травня.

Також вже відомо, у якому з півфіналів виступатимуть представники від 41 країни. Так, Україна покаже свій номер у першій частині першого півфіналу, 10 травня.

Разом з нашою країною також свої пісні виконають Албанія, Болгарія, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Словенія, Швейцарія, Вірменія, Австрія, Хорватія, Данія, Греція, Ісландія, Норвегія, Португалія та Росія.

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