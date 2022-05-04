"Євробачення-2022": букмекери прогнозують перемогу України з великим відривом

Незабаром у Турині відбудеться "Євробачення-2022", де Україну представить гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.

Букмекери покращили прогноз для українців на міжнародному пісенному конкурсі.

Юзери пророкують нашій країні перемогу з величезним відривом. Про це йдеться на офіційному сайті "Євробачення". Також вони додали два смайлики у вигляді блакитного та жовтого сердечок.

Україна лідирує у таблиці прогнозів букмекерів / eurovisionworld.com

Також до п'ятірки лідерів увійшли Італія, Швеція, Велика Британія та Іспанія.

Зауважимо, тривалий час у букмекерській таблиці тріумфувала Італія. Україні ж пророкували 5-6 місце. Утім, згодом прогноз оновився.

Нагадаємо, Kalush Orchestra вже провів свою другу репетицію для пісенного конкурсу. Виступ колективу відрізнятиметься від того, який був на нацвідборі на "Євробачення-2022".

Конкурс "Євробачення-2022" відбудеться 10, 12 та 14 травня. KALUSH Orchestra змагатимуться за путівку до фіналу 10 травня. Сайт ТСН.ua, вже за традицією, вестиме трансляцію заходу і в режимі онлайн повідомлятиме читачам про перебіг подій на музичній першості.

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