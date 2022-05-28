"Євробачення-2022": чим завершилися скандали з Аліною Паш та Іриною Федишин

Цьогорічне "Євробачення-2022" також не минуло без гучних скандалів.

Почалося все з того, що співачка Аліна Паш, яка перемогла у цьогорічному Нацвідбор, втратила можливість представляти Україну через виступ окупованому Криму 2015 року.

Хоча сама Аліна запевняла, що не порушувала українського законодавства і на півострів потрапила не через територію Росії.

У результаті, на конкурс від України поїхав гурт Kalush Orchestra, який переміг. Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".

А за декілька днів до "Євробачення" Аліна вирішила переспівати Stefania ексконкурентів на свій лад. Відповідне відео з’явилося в Мережі у День і матері і Аліна запевнила, що хотіла привітати свою маму, а заодно підтримати наших. Втім, Мережею почали ширитися обурливі коментарі, мовляв, співачка лише пропіарилася за рахунок Kalush Orchestra.

Alina Pash / Фото: instagram.com/alinapash

А вже після перемоги України у пісенному конкурсі Паш сама підлила оливи у вогонь – артистка пожалілася, що її нещадно цькують за помилки минулого та приголомшила заявою, що дійсно виступала в Криму 2015-го з Іриною Білик.

"Якщо ви маєте на увазі мій виступ на беквокалі з Іриною Білик у її друзів на весіллі в Криму, то не треба визнавати Крим російським. Крим – це Україна", – написала виконавиця у коментарях.

Натомість, сама Білик не прокоментувала слова своєї зіркової колеги. Втім, співачка ніколи не заперечувала, що відвідувала окупований Крим 2015-го. Ба більше, вона сама зізнавалася, що летіла туди через Москву.

Та продовження епопеї з відвідинами Паш окупованого півострова – це не єдиний скандал цьогорічного "Євробачення".

Неабияк відзначилися члени Національного журі, яких вщент розкритикували за "нуль" для Польщі. Та найбільше хейту отримала співачка і суддя Ірина Федишин. Уже наступного дня після фіналу конкурсу Федишин почала активно виправдовуватися. Артистка навіть показала свій бланк, де нібито поставила полякам 10 балів. Потім, щоправда, в інтерв’ю виконавиця зазначила, що оцінювала артиста, а не політику. Цим Федишин ще більше розгнівала співгромадян:

Яка ж вона брехуха. Ганьба їй. Після цього інтерв’ю відчуття, що просто у багнюці викачалася. Є бажання вимити руки, вуха та очі. Ганьба!

"Мистецтво це не політика?". То може ще й в Росію поїдеш співати, якщо це не політика?

Втім, небачену кількість критики Ірина наслала на себе за свої гомофобні висловлювання. Відповідаючи на запитання, як вона реагує на закиди ЛГБТ-спільнот, що їй у суддях "Євробачення" не місце, артистка заявила, що вважає їх грішниками, які руйнують своє життя.

"Я духовна людина і я чітко знаю, що це важкий гріх. Але кожен робить висновки, ми всі не святі, всі грішать. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати – руйнуйте", – сказала Ірина в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Після цих слів промовчати не змогли навіть колеги Федишин за сценою. Співачки Оля Цибульська та Світлана Тарабарова, а також продюсер "Голосу країни" і "Танців з зірками" Володимир Завадюк різко засудили позицію артистки. Зі свого боку, ведучий Олексій Суханов присоромив її за нетерпимість до людей із нетрадиційною сексуальною орієнтацією. А виконавець MELOVIN розповів, що низка його друзів гомосексуалістів нині служить в лавах ЗСУ.

Фото: скриншот з відео

Втім, Федишин залишилася стояти на своєму: "Бог не закликає ненавидіти їх, а попередити про наслідки цього гріха".

Після гучного скандалу Ірина вирушила з концертами до Іспанії. Цікаво, що саме в цій країні офіційно дозволені одностатеві шлюби.

Нагадаємо, донька Сніжани Єгорової зізналася, як ставиться до ексчоловіка своєї скандальної мами – Антіна Мухарського. Знаменитість пояснила свою позицію.

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