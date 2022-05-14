"Євробачення-2022": "Джей Ло" від Іспанії у блискучому боді посвітила п'ятою точкою та влаштувала запальні танці

"Євробачення-2022": "Джей Ло" від Іспанії у блискучому боді посвітила п'ятою точкою та влаштувала запальні танці

Десятою у фіналі "Євробачення-2022" свій енергій номер показала конкурсантка з Іспанії.

Цьогоріч на міжнародному конкурсі країну представляла 30-річна співачка Chanel, яка потужно виконала трек SloMo.

Виступ артистки точно запам'ятається фанам музичної першості, оскільки учасниця продемонструвала невгамовну енергію та влаштували запальні танці у блискучому боді, зокрема, показувала свої вміння з тверку. Разом з нею на сцені виступила й команда танцівників, які вдало доповнили та зробили номер Chanel гармонійним.

До речі, іспанська виконавиця неабияк схожа на американську співачку Дженніфер Лопес. У них майже однакові стилістики виконання пісень, вони обидві влаштовують запальні танці на сцені та демонструють неймовірну хореографію.

До слова, букмекери прогнозують, що Chanel посяде п'яте місце на міжнародному конкурсі.

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