"Євробачення-2022": фаворити букмекерів повністю оголилися на фото

Mahmood & BLANCO знялися для обкладинки журналу.

Представники Італії на "Євробаченні-2022", дует Mahmood & BLANCO влаштували провокативний фотосет.

Артисти, яким букмекери пророкують перемогу цього року, повністю оголилися для обкладинки березневого випуску Vanity Fair Italy. Співаки прикрили інтимні місця руками, а на плечах у них сиділи голуби.

Зауважимо, представників Італії на міжнародному конкурсі обирають на фестивалі в Сан-Ремо. Музиканти перемогли із ліричною піснею Brividi. Букмекери передбачають, що гурт посяде перше місце.

Mahmood & BLANCO – Brividi

До слова, Mahmood вже представляв свою країну на конкурсі 2019-го та посів друге місце. Минулого року Італію представляв гурт Måneskin, який здобув перемогу.

Нагадаємо, 2022-го представлятиме Україну на "Євробаченні" в Турині гурт Kalush Orchestra. Колектив у фіналі нацвідбору посів друге місце. Музиканти отримали 14 балів – з них максимальні 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів.

Читайте також: