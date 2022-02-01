"Євробачення-2022": фіналіст Нацвідбору Our Atlantic представив конкурсну пісню

Гурт оприлюднив трек "Моя любов".

Фіналіст Нацвідбору на "Євробачення-2022", гурт Our Atlantic представив свою конкурсну пісню.

Колектив оприлюднив українськомовний трек "Моя любов". Саме з цією піснею музиканти боротимуться у суботу, 12 лютого, за право представляти Україну в Турині.

У коментарях фанати конкурсу вже взялися ділитися враженнями від пісні.

Файна та якісна пісня, бажаю хлопакам продовжувати в тому ж руслі та удачі!

Як завжди, танцюю і кайфую під пісні хлопців! Успіхів

Гарна пісня. Слухатиму. Але не бачу її для "Євробачення". Ще є сумніви, що вокаліст не зможе витягнути верхні ноти

Дуже хочеться побачити живий виступ

Зауважимо, Our Atlantic – український інді-поп-гурт. Колектив заснували в Умані 2017 року. Вперше вони заявили про себе після участі в конкурсі Koza Music Battle, після чого гурт виступив на фестивалі "Файне Місто".

Гурт Our Atlantic / instagram.com/ouratlanticofficial

Нагадаємо, цього року у Національному відборі на "Євробачення-2022" разом із Our Atlantic боротимуться ще сім учасників: Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, ROXOLANA та WELLBOY. Фінал відбудеться 12 лютого.

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