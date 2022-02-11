"Євробачення-2022": фіналіст нацвідбору Wellboy випустив конкурсну пісню і кліп до неї

Артист представив трек Nozzy Bossy.

Вже цієї суботи, 12 лютого, відбудеться фінал нацвідбору на "Євробачення-2022", під час якого визначиться представник від України на цьогорічному міжнародному конкурсі.

Сьогодні свій конкурсний трек представив фіналіст нацвідбору Wellboy – він став останнім учасником, який запрем'єрив свою композицію. Пісня отримала назву Nozzy Bossy.

Зазначимо, що разом з прем'єрою пісні відбулася й прем'єра кліпу до неї. У відео виконавець зняв своїх односельчан:

"Nozzy Bossy — пісня-вислів про нашу сильну країну, яка міцно стоїть на своїх ногах, на своїй землі. "Нозі босі" — про силу села, про всіх босоногих людей, які йдуть по цій планеті. Я себе вважаю босяком. Йду кудись, не знаю куди. Але я йду босим і мені це в кайф. І ця пісня — про всіх таких людей, з якими завжди сила села, землі, яка дає тобі енергію. У цій пісні багато глибоких речей", - прокоментував роботу Wellboy.

Своєю чергою, шанувальники так оцінили конкурсний трек Wellboy:

Головне з таким же настроєм виступити на "Євробаченні". Ну це хіт!

Нарешті дочекались якісної української поп-музики!

Класний танцювальний трек для внутрішнього споживача, сподіваюсь, не останній!

Зазначимо, що у фіналі, який відбудеться 12 лютого, візьмуть участь вісім виконавців. Ведучими фіналу стали Маша Єфросиніна та Тімур Мірошниченко. Судді нацвідбору – співачки Тіна Кароль, Джамала та член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін.

Прямий ефір транслюватиме телеканал UA:ПЕРШИЙ. Початок о 18:30. Cайт ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію заходу та першим повідомить про переможця.

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