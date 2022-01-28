"Євробачення-2022": фіналіст Нацвідбору, яким замінили LAUD, оприлюднив фрагмент своєї пісні

Barleben змагатиметься за право представляти Україну з треком Hear My Words.

Фіналіст Нацвідбору на "Євробачення-2022" Barleben, яким замінили співака LAUD, оприлюднив у Мережі фрагмент своєї конкурсної пісні.

Так, учасник, справжнє ім'я якого Олександр Барлебен, змагатиметься за право представляти Україну в Італії з треком Hear My Words. Демоверсію композиції 30-річний виконавець опублікував у своєму Instagram.

"Не судіть суворо. Це demo-версія пісні, яка буде повністю презентована згодом. Hear My Words - це меседж, що має бути почутим саме зараз. Він про те, що в часи страху та ненависті, агресії та напруження, нам необхідно згадати про любов, і, хоч на деякий час, наповнити нею своє серце. Віднайти почуття любові всередині, у душі. Згадати про те, як любити себе, інших, свою справу та країну", – прокоментував Barleben.

У коментарях юзери поділилися своїми враженнями від почутого.

Чудово, мені вже подобається, джазова мелодія. Супер! Чекаю на прем'єру

Вона прекрасна

Дуже чуттєво! Було б класно розвинути в динаміці з симфонічним оркестром

Нагадаємо, Barleben змагатиметься на Національному відборі замість співака LAUD. Владислава Каращука дискваліфікували через те, що його конкурсна композиція була оприлюднена ще 2018 року. А це порушує правила конкурсу.

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