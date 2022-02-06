"Євробачення-2022": фіналіст Нацвідбору, яким замінили LAUD, випустив повну версію своєї пісні

Barleben представив ліричний трек Hear My Words.

Фіналіст Нацвідбору на "Євробачення-2022" Barleben оприлюднив повну версію своєї конкурсної пісні.

Учасник, справжнє ім'я якого Олександр Барлебен, представив ліричний трек Hear My Words.

У коментарях користувачі поділилися емоціями щодо композиції.

Ніжно, романтично, дуже чуттєва пісня. Бажаю гарно виступити у фіналі і прожити ці відчуття на сцені разом з нами. Успіхів

Пісня у саме серце. Бажаю вам перемоги. Буду за вас вболівати

Завдяки відбору я дізнався про BARLEBEN. Приємний тембр і цікава людина

Дуже тонка композиція і прекрасний голос! Мені сподобалось

Ніжна, красива пісня, гарне виконання. Чи є шанс на перемогу у Національному відборі? Важко сказати. Але не забуваймо, що всі вісім фіналістів співатимуть наживо, і те, що зараз в декого з учасників студійна версія конкурсної пісні звучить круто, зовсім не означатиме, що так само вона звучатиме і зі сцени

Зауважимо, Barleben на початку війни на Донбасі був капітаном Служби Безпеки України. Вокалом співак займається професійно три роки. Минулого року Barleben прийшов на "сліпі прослуховування" шоу "Голос країни-11", але жоден тренер не розвернув своє крісло.

Артист змагатиметься на Національному відборі замість співака LAUD. Владислава Каращука дискваліфікували через те, що його конкурсна композиція була оприлюднена ще 2018 року. А це порушує правила конкурсу.

Нагадаємо, у фіналі нацвідбору, який відбудеться 12 лютого, візьмуть участь вісім фіналістів: Our Atlantic, Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, ROXOLANA та WELLBOY. Прямий ефір транслюватиме телеканал UA:ПЕРШИЙ. Початок концерту – о 18:30.

Cайт ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію заходу і триматиме у курсі перебігу подій читачів.

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