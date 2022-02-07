"Євробачення-2022": фіналісти нацвідбору Kalush Orchestra показали кліп на конкурсну пісню

У відео знялися усі охочі фани колективу.

Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2022", гурт Kalush Orchestra слідом за прем'єрою конкурсної пісні "Stefania" випустили й яскравий кліп на композицію.

Автором відео виступив відомий український кінорежисер Сергій Чеботаренко, володар престижних американських та європейських премій.

"Найголовнішим моїм завданням, як режисера, та всієї знімальної команди, було показати та передати настрої людей різних професій у сфері інтертеймінгу", - говорить Чеботаренко.

Цікаво те, що у зніманнях відео могли взяти участь всі охочі шанувальники гурту Kalush та "Kalush Orchestra". А самі знімання відбулися у досить незвичній локації, яку раніше ніхто не використовував.

Пісню написали усім складом гурту. Як розповів український репер, засновник і фронтмен гурту "Kalush" та "Kalush Orchestra" Олег Псюк (Псючий Син), композицію він присвятив своїй мамі:

"Стефанія – так звати мою маму. Цю пісню посвятив їй і цю пісню ми будем представляти на "Євробаченні". Це щирий і душевний трек, в якому є український етнокод. Європа дуже кайфує від цього стилю", - поділився Олег Псюк.

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