"Євробачення-2022": фіналісти нацвідбору Kalush Orchestra представили трек Stefania

Пісню фронтмен гурту присвятив своїй мамі.

Учасники нацвідбору на "Євробачення-2022", гурт Kalush Orchestra випустили пісню, з якою поборються за право представляти Україну на 66-му міжнародному конкурсі.

Трек отримав назву "Stefania" та, як і всі роботи гурту KALUSH та KALUSH ORCHESTRA, заснований на власних життєвих історіях та переживаннях колективу.

Трек "Stefania" – про найдорожчу людину, маму, який був написаний усім складом гурту.

"Це пісня про мою маму. Я ніколи не присвячував їй пісні, та й взагалі не впевнений, що наші стосунки були настільки тісними. Але я знаю, що вона точно заслуговує на цю пісню (яку вона ще навіть не чула!). Це найкраще, що я колись для неї робив. Було б дуже круто, якби він переміг, і у прямому ефірі я заспівав спеціально для мами ще раз", - говорить про трек український репер, засновник і фронтмен гурту "Kalush" та "Kalush Orchestra" Олег Псюк (Псючий Син).

Особливістю цієї роботи стало поєднання в одній композиції репу і українських фольклорних мотивів та етніки.

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