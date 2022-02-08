"Євробачення-2022": фіналісти нацвідбору Our Atlantic випустили кліп на конкурсну пісню

Відео – це невеличка вечірня замальовка.

Фіналісти Нацвідбору на "Євробачення 2022", гурт Our Atlantic випустили кліп до конкурсної пісні "Моя любов".

Сингл "Моя любов" — це роздуми над актуальною проблемою насильства та аб'юзу, з якою зіштовхувався кожен. Our Atlantic мали на меті представити на Нацвідборі пісню про кохання (звідси назва "Моя любов"), але зібравши всі історії про кохання друзів та знайомих, щоби перетворити їх на текст, — зрозуміли, що насильство дуже часто межує із любов'ю. Тому ця "любовна" історія отримала продовження у відео.

Відео – це невеличка вечірня замальовка, яка стається майже щодня та майже у кожній квартирі, схожі між собою. Пересічність історії підкреслює звичайність інтер'єру, побуту, рухів та однокадрові знімання, які закарбовують всі події чи то як документальний фільм, чи скоєний злочин.

Our Atlantic у відео виступають оповідачами злободенної історії, що огорнута в музичний стиль гурту: поп-музику із нестримними ритмами "вусатого фанку", диско та соулу.

Почути наживо пісню "Моя любов" можна буде на сольному концерті Our Atlantic в Caribbean Club.

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