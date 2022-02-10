"Євробачення-2022": фіналістка нацвідбору Alina Pash наживо виконала трек "Тіні забутих предків"

Вже 12 лютого Аліна побореться за право представляти Україну на міжнародному конкурсі.

Українська співачка, фіналістка нацвідбору на "Євробачення-2022" Alina Pash вранці завітала до студії "Сніданку з 1+1".

Вже цієї суботи, 12 лютого, Аліна побореться з іншими сімома фіналістами за право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" у Турині, Італія.

Цьогоріч Alina Pash потрапила до списку п'яти найперспективніших артистів за версією Music Moves Europe Awards. Артистка отримала грошову винагороду в розмірі 10 тисяч євро. Виграні гроші співачка планує витратити на кліп до треку "Тіні забутих предків". З цією піснею Аліна боротиметься за перемогу в нацвідборі "Євробачення".

Цьогоріч Alina Pash отримала престижну європейську нагороду / instagram.com/alinapash

У студії "Сніданку" Аліна розповіла, що ще 2012 року їй наснився сон про її участь у "Євробаченні":

"Мабуть, у 2012 році мені здалося, я відчула, що отам, де будуть двійки, там у той момент я буду на "Євробаченні". Я собі подумала, 2012 рік я ще мала дуже, а 2022 – начебто мала вже досвіду набратися. І от я тут", - поділилася Аліна.

Аліна Паш у студії "Сніданку" з піснею "Тіні забутих предків"

Також співачка наживо просто у студії "Сніданку з 1+1" виконала свій конкурсний трек "Тіні забутих предків", з яким вже 12 лютого побореться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022".

Зазначимо, що фінал нацвідбору на "Євробачення-2022" відбудеться вже цієї суботи, 12 лютого. У ньому візьмуть участь вісім фіналістів, які спеціальне журі відібрало з 300 заявок. Прямий ефір транслюватиме телеканал UA:ПЕРШИЙ. Початок концерту – о 18:30. Cайт ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію заходу і триматиме у курсі перебігу подій читачів.

Суддями нацвідбору стали співачки Тіна Кароль, Джамала та член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін.

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