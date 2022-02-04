"Євробачення-2022": фіналістка нацвідбору Alina Pash засмутила фанів конкурсною піснею

Артистка випустила композицію Shadows of Forgotten Ancestors.

Фіналістка нацвідбору на "Євробачення-2022" Alina Pash представила свою конкурсну композицію Shadows of Forgotten Ancestors ("Тіні забутих предків").

Композиція вийшла ліричною, складається українського та англійського текстів. У ній присутній фірмовий реп Аліни, а також елементи фольклорної музики.

Своєю чергою, думки українців щодо пісні розділилися. Одні зазначили, що трек настільки потужний, що пробиває до сліз і мурах по тілу. І не лише наших слухачів: "На YouTube уже пішли реакції, де іноземці плачуть від цієї пісні. Цим все сказано", "Це прекрасно! Вона каже все те, що у багатьох болить в серцях. Я пишаюсь нею! З нею та її силою ми гідно представимо країну!".

Інші ж вважають, що для "Євробачення" пісня не надто підходить: "гарно дуже. Як синглу просто 12 ставлю. Але як пісня для "Євро" – є сумніви", "Для "Євробачення" не дуже, немає тої движухи, яка була в Go_A. Та навіть зі старіших пісень Аліни, в неї бували і більш цікаві...", "ну це нудно ... краще б "Мотанку".

Нагадаємо, що цьогоріч фінал нацвідбору відбудеться 12 лютого. У ньому візьмуть участь вісім фіналістів, які спеціальне журі відібрало з 300 заявок. Прямий ефір транслюватиме телеканал UA:ПЕРШИЙ. Початок концерту – о 18:30.

Cайт ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію заходу і триматиме у курсі перебігу подій читачів.

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