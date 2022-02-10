"Євробачення-2022": фіналістка нацвідбору ROXOLANA випустила свою пісню мовою жестів

Артистка представила інклюзивне лірик-відео на пісню GIRLZZZZ.

Фіналістка нацвідбору на "Євробачення-2022" співачка ROXOLANA випустила інклюзивне лірик-відео на свою конкурсну пісню GIRLZZZZ.

У ньому композиція, що бере участь у фіналі Національного відбору, виконана мовою жестів.

"Я отримала дуже багато відгуків після того, як влітку записала мовою жестів пісню "Говори" на слова Юрія Іздрика. Тому випускаючи GIRLZZZZ, я одразу знала, що створю інклюзивну відео-версію, адже головний посил композиції в тому, щоб кожна людина змогла повірити в себе, віднайти у собі того, хто нічого не боїться, хто є вільним від тиску соціуму, хто може дозволити собі бути справжнім, хто вміє піклуватися про себе та інших. Я переконана, що саме в цьому і є наша сила", - говорить ROXOLANA.

Для запису лірик-відео авторка пісні запросила Катерину Заботкіну, виконавицю пісень жестовою мовою.

Зазначимо, що у фіналі, який відбудеться 12 лютого, візьмуть участь вісім виконавців. Ведучими фіналу стали Маша Єфросиніна та Тімур Мірошниченко. Судді нацвідбору – співачки Тіна Кароль, Джамала та член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін.

Прямий ефір транслюватиме телеканал UA:ПЕРШИЙ. Початок о 18:30. Cайт ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію заходу та першим повідомить про переможця.

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