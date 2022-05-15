"Євробачення-2022": Грузія виправдалася за низькі бали свого журі Україні

"Євробачення-2022": Грузія виправдалася за низькі бали свого журі Україні

Суспільний мовник Грузії прокоментував свою низьку оцінку представнику України на "Євробаченні-2022", гурту Kalush Orchestra.

Так, члени журі віддали Україні 6 балів.

Втім, представники мовника заявили, що максимальні 12 балів, які Грузія поставила Великій Британії, насправді були призначені для України. Вони зазначили, що про це свідчить нотаріально засвідчений документ, надісланий організаторам конкурсу "Євробачення".

Про це пише "Грузия Online".

У повідомленні також йдеться, що наразі організаторами конкурсу з’ясовують причину такої помилки.

Зауважимо, бали від глядачів та суддів для Kalush Orchestra значно розділилися. Журі ставили для українців середні бали. Лише від суддів Польщі, Молдови, Латвії, Румунії та Литви українці отримали 12 балів. Ісландія та Німеччина нагородили Україну 10. Деякі ж ставили нуль.

Нагадаємо, українці вибухнули негативними коментарями на адресу журі, яке примудрилося поставити Польщі нулі. Через низькі бали низка хейту посипалася й у бік Ірини Федишин, яка була у складі суддів. Артистка прокоментувала це.

"Я віддала свої бали Польщі, моя совість чиста" – Ірина Федишин про голосування на "Євробаченні"

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