"Євробачення-2022": Kalush Orchestra показали реакцію європейців на їхню пісню Stefania

Вже наступного вівторка, 10 травня, у Турині, Італія відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2022", на якому Україну представить гурт Kalush Orchestra.

Колектив виступить під номером шість з композицією Stefania. Поки музиканти активно готуються та спілкуються з пресою, їхній конкурсний трек все більше завойовує прихильників по всьому світу.

Так, у себе на сторінці в Instagram Kalush Orchestra оприлюднили відео, на якому зібрані реакції європейців на їхню композицію.

Судячи з реакції, пісня юзерам дійсно до вподоби. "Вже з першої ноти ти розумієш, що це бенгер! Це змушує тебе усміхнутися!", "це саме те, як треба читати реп на "Євробаченні! Це так круто!", "його голос настільки гарний! Він наче співає оперу!" – кажуть у відео глядачі.

Також у ролику присутні фрагменти з каверами на пісню Stefania, яку дуже влучно режисери змонтували у відео.

Зазначимо, що конкурс "Євробачення-2022" відбудеться 10, 12 та 14 травня. KALUSH Orchestra змагатимуться за путівку у фінал 10 травня – у першому півфіналі. Сайт ТСН.ua вестиме трансляцію заходу і в режимі онлайн повідомлятиме читачам про перебіг подій на музичній першості.

Цікаво, що за прогнозами букмекерів у фіналі "Євробачення-2022" перемогу здобуде саме Україна, причому із суттєвим відривом від суперників.

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