"Євробачення-2022": KALUSH Orchestra розповів, що саме змінив у номері та де взяв гроші на участь у конкурсі

"Євробачення-2022": KALUSH Orchestra розповів, що саме змінив у номері та де взяв гроші на участь у конкурсі

Гурт KALUSH Orchestra вже сьогодні, 28 квітня, вирушає до Турина, Італія, де представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022".

Напередодні від'їзду колектив та українська делегація дали пресконференцію, у якій розповіли про підготовку до музичної першості.

Нещодавно були у турі Європою, під час якого відвідали декілька країн в рамках "Євробачення":

"В нашому випадку це був також тур на підтримку України. Через те, що ми відмовилися від віджеїнгу, замість ефектів ми використовували QR-код і збирали кошти для благодійних організацій. Це був Ізраїль, Іспанія, Нідерланди і Польща", - розповів фронтмен KALUSH Orchestra Олег Псюк.

Наразі постійно репетирують усюди, де можна. Псюк також привідкрив подробиці того, чого чекати від виступу колективу на "Євробаченні":

"Чекати на інші костюми, іншу постановку. Так, щоб всі карти не привідкривати скажу трохи. Панамка буде точно. Синьо-жовта символіка також, але так, стримано. Костюми будуть відрізнятися, напевно, на відсотків 50. Інше – стежте", - поділився Псюк.

Костюми гурту дещо видозміняться

Своєю чергою, режисер-постановник Олексій Жембровський, який готує візуальну частину номеру, розповів, якою буде постановка у Турині:

"Для режисера важливо не лише візуалізувати твір, а передати його енергію. Тому найкраще для нас це енергія наших хлопців і сила духу нашої рідної землі. Тому всі візуальні ефекти, які ми використаємо, будуть сфокусовані саме на цьому. В центрі уваги фокус буде на артисті, який передає цю енергію, а візуальні ефекти вже намалюють цей орнамент української душі", - розповів Жембровський.

Він додав, що номер довелося декілька разів переробляти, щоб уникнути політизації перформансу.

А голова делегації України на "Євробаченні" зізналася, звідки KALUSH Orchestra взяли фінанси на участь у конкурсі, адже це величезні трати:

"Суспільне" забезпечує участь України повністю в конкурсі, була залучена допомога міжнародних партнерів. Безпосередньо суму назвати складно, тому що підготовка ще досі триває. Ми повинні розуміти, що вона розпочалася ще півроку тому і зараз досі триває. Тому зараз говорити про якісь цифри зарано. Але ми над цим працюємо", - сказала голова делегації України на конкурсі.

Перша репетиція KALUSH Orchestra на сцені "Євробачення" відбудеться вже 30 квітня.

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