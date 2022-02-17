"Євробачення-2022": гурту Kalush Orchestra запропонували поїхати на конкурс

Відповідне рішення було прийняте на позачерговому засіданні оргкомітету.

Після чи то відмови Alina Pash, чи то дискваліфікації артистки представляти Україну на "Євробаченні-2022" питання щодо того, хто поїде від нас на конкурс, залишається відкритим.

Сьогодні, 17 лютого, під час позачергового засідання організаційного комітету Національного відбору на участь у "Євробаченні-2022" було ухвалене таке рішення. Так, оргкомітет планує звернутися до гурту Kalush Orchestra з пропозицією представляти Україну на конкурсі "Євробачення-2022" у Турині. Відповідна інформація з'явилася на сайті "Суспільного".

Зазначимо, що гурт Kalush Orchestra посів на нацвідборі на "Євробачення-2022" друге місце з піснею Stefania. Колектив отримав 14 балів – з них максимальні 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів.

"Для мовника важливо зберегти довіру глядачів до пісенного конкурсу, тому Суспільне пропонує гурту, який посів друге місце у фіналі та отримав найбільшу підтримку глядачів, представити Україну на "Євробаченні-2022", керуючись принципом дотримання рейтингової таблиці фіналістів Національного відбору", - йдеться у повідомленні пресслужби.

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