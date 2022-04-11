"Євробачення-2022": Kalush Orchestra змінив образи та розповів про підтримку європейців

Олег Псюк зазначив, що у півфіналі конкурсу на українців та усіх єврофанів чекає сюрприз.

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк розповів про підготовку до "Євробачення-2022", яке цьогоріч відбудеться в Турині.

В рамках промотуру до конкурсу хлопці вже відвідали Ізраїль та Нідерланди. У своєму номері для цих концертів Kalush Orchestra відмовилися від спецефектів, а на екрані замість графіки розмістили великий QR-код, на якому зібрали інформацію про допомогу Україні. У "Сніданку з 1+1" Олег Псюк розповів, що у Європі всюди відчувається неймовірна підтримка. Попереду на музикантів чекає виступ в Мадриді.

"У кожній країні ми допомагаємо Україні, розповідаємо про ситуацію та збираємо кошти. Підтримка європейців однозначно відчувається, і від учасників, і від єврофанів. ЗМІ запитують про нашу ситуацію, все викладають, постять", - поділився музикант.

Kalush Orchestra / instagram.com/kalush.official

Щодо підготовки до "Євробачення" та можливої зміни образів, Псюк зазначив, що у півфіналі на українців та усіх єврофанів чекає сюрприз, а зараз вони у промотурі виступають у старих костюмах.

"Нових костюмів ще немає, бо вони в процесі виготовлення. Ми використовуємо зараз старі, багато робили з ними виступів раніше. Також ми б не хотіли ще показувати костюми, які будуть на самому "Євробаченні". Тому слідкуйте за конкурсом – там ми будемо в нових образах", - прокоментував лідер колективу.

Наразі за ставками букмекерів, Україні прогнозують перемогу з рекордними показниками – 33%. До повномасштабного вторгнення, країна була на 5 місці у букмекерів. Це говорить, що заявка до вподоби європейській спільноті, яка слідкує за конкурсом. Музиканти мріють, щоб в кожному українському місті був мир і зараз не думають, де б хотіли бачити "Євробачення-2023" в Україні.

Ведучі зі свого боку в разі перемоги запропонували провести конкурс в рідному місті Олега Псюка – Калуші. Лідер гурту прокоментував: "Це була б точно найбільша подія, яка відбувалася в Калуші".

Kalush Orchestra / instagram.com/kalush.official

Перші репетиції учасників Євробачення в Турині розпочнуться вже 30 квітня, Україна виступить у першому півфіналі 10 травня під номером 6.

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