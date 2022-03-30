"Євробачення-2022": Kalush Orchestra зняв резервний виступ у Львові

Гурт вже надіслав ролик EBU.

Попри те, що організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022" спеціально для України зробили виняток і звільнили представників країни від необхідності запису резервного виступу, гурт Kalush Orchestra все ж знайшов можливість створити ролик.

Так, колектив зняв резервний виступ у Львові та вже надіслав його EBU. Про це пише Telegram-канал "Євробачення Україна".

Тож, якщо музиканти не зможуть поїхати до італійського Турина, де цьогоріч відбудеться конкурс, в ефірі покажуть запис.

УНІАН

Зауважимо, днями стало відомо, під яким номером виступить Україна у півфіналі. Гурт Kalush Orchestra вийде на сцену у першому півфіналі, який відбудеться 10 травня, під номером 6.

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