"Євробачення-2022": конкурсант з Австралії у пір'ї та "діамантах" приголомшив глядачів

Другий півфінал "Євробачення-2022" у самому розпалі.

Учасники демонструють яскраві постановки та вигадливі костюми, аби підкорити глядачів не лише своєю піснею.

Зокрема, представник Австралії Sheldon Riley постав на сцені у білосніжному вбранні з довжелезним шлейфом у пір'ї. Свій образ він доповнив вуаллю з "діамантів" та яскравим "манікюром".

Конкурсант виконав зворушливу пісню Not The Same та захопив єврофанів мелодійним голосом.

Нагадаємо, перед Sheldon Riley виступив не менш епатажний артист. Представник Сан-Марино Achille Lauro одягнувся у чорний напівпрозорий комбінезон та зробив яскравий макіяж. Наприкінці номеру конкурсант осідлав бика, а ще він поцілував гітариста.

Читайте також: