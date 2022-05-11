"Євробачення-2022": конкурсантка з Литви на конференції вигукнула "Слава Україні"

Представниця Литви на конкурсі «Євробачення-2022» Monika Liu підтримала Україну.

Артистка висловилася під час пресконференції, яка відбулася після першого півфіналу.

Спершу співачка жартувала та тішилася тому, що потрапила далі. А наприкінці свого спічу вона висловилася про війну в Україні та закликала єврофанів і учасників підтримувати нашу країну.

Фото: YouTube Eurovision Song Contest

"Я хочу сказати дуже важливу думку для усіх вас. Давайте не забувати про те, що в Україні війна. Підтримуйте, надсилайте кошти. Гроші важливі і увага також! Будь ласка! Слава Україні! Героям Слава!" – заявила вона.

Нагадаємо, стало відомо, в якій частині фіналу виступить Kalush Orchestra. Порядок виступів визначили шляхом жеребкування.

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