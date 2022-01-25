"Євробачення-2022": LAUD відреагував на виключення його з учасників нацвідбору

Виконавець заявив, що його команда приймає рішення оргкомітету.

Український співак LAUD, якого дискваліфікували з фіналу нацвідбору на конкурс "Євробачення-2022" відреагував на рішення організаторів відбору.

У себе в Facebook артист залишив розлогий пост, у якому повідомив, що він та його команда не хочуть бути учасниками скандалу і приймають рішення оргкомітету.

"Виявляючи максимальну відкритість у поданні цієї ситуації, ми розповіли історію створення пісні, залишили всі джерела відкритими та сподіваємось на найпозитивніший сценарій", - додав LAUD.

Також він запропонував альтернативний варіант, як би він міг все ж таки виступити на нацвідборі:

"Мені хотілося б представити свою пісню в інтервал-акті нацвідбору, тим самим проявити солідарність з учасниками та творчий дух проєкту. Закликаю всі сторони проявити себе з кращого боку та сподіваюся на вашу підтримку. Хочу побажати успіху всім учасникам нацвідбору, нехай переможе найсильніший!" – побажав артист.

Насамперед хочу подякувати всім, хто підтримує мене, слухає музику, приходить на концерти та відстоює мою позицію. Для... Опубликовано LAUD Вторник, 25 января 2022 г.

Як відомо, оргкомітет нацвідбору на "Євробачення-2022" прийняв рішення дискваліфікувати співака LAUD з участі у конкурсі. Вони пояснили це тим, що артист порушив правила нацвідбору – його пісня Head Under Water, з якою він хотів взяти участь, була оприлюднена 2018 року. Згідно з правилами нацвідбору, пісня не повинна була бути оприлюдненою, використаною в жодних комерційних цілях, або виконана публічно до 01 вересня 2021 року.

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