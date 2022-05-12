"Євробачення-2022": легендарні The Rasmus потужно відкрили другий півфінал

На міжнародному конкурсі "Євробачення-2022" Фінляндію представив легендарний рокгурт The Rasmus.

Колектив, який на сцені майже 30 років та продав близько 5 млн платівок, відкрив другий півфінал музичної першості. Артисти потужно виконали пісню Jezebel.

Цей виступ точно запам'ятається і фанатам рокерів і єврофанам, оскільки зірки продемонстрували невгамовну енергію та влаштували вогняне шоу на сцені.

На сцені соліст The Rasmus Лаурі Юльонен з'явився у жовтому плащі на голий торс, який згодом зняв, та із повітряною кулькою. Також Лаурі зробив собі макіяж, а у волосся вставив пір'я.

Зауважимо, минулого року Фінляндія також відправляла рокгурт на "Євробачення". Тоді країну представив пост-хардкорний гурт Blind Channel. А 2006 року рокери Lordi здобули перемогу.

Нагадаємо, учасники гурту The Rasmus підтримали Україну і переспівали Stefania Kalush Orchestra.

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